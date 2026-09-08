Haberler

Yemen ordusu, El-Cevf'teki Yeteme bölgesini Husilerden geri aldıklarını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki El-Cevf vilayetinde bulunan Yeteme bölgesini Husilerin kontrolünden geri aldığını duyurdu.

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki El-Cevf vilayetinde bulunan Yeteme bölgesini Husilerin kontrolünden geri aldığını duyurdu.

Yemen Ordusu Medya Merkezinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ordumuz, Cevf'in Hub ve Şaaf ilçesindeki Yeteme bölgesini Husi milislerin elinden kurtarmayı başardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hükümet güçlerinin Husilere karşı sahadaki ilerleyişinin sürdüğü belirtildi.

Yeteme bölgesinin, Suudi Arabistan sınırına yakınlığı ve Yemen hükümetinin kalelerinden biri olan petrol zengini Marib vilayeti sınırına bağlanabilmesi nedeniyle stratejik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Bölge ayrıca Cevf ilinin önemli bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yemen'de, başta Taiz, Cevf ve Beyda olmak üzere çeşitli kentlerde hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar temmuz ayından bu yana şiddetlendi.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi sonuçlandı! İşte kazanan isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tamamlandığında Türkiye’de 3. dünyada ise deniz dolgusu üzerine inşa edilen 6. havalimanı olacak

Türkiye'de yalnızca 3 tane olacak! Dev yatırımda kritik aşama
Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu

270 kişiye mezar olmuştu! Yeni rapor yıkımın nedenini ortaya koydu
İstanbul'daki 122 milyonluk vurgunda akılalmaz detay! Sevgilisine 5 milyonluk estetik yaptırmış

Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Osimhen'siz Galatasaray dev maça çıkıyor! İşte yerine oynayacak isim

Osimhen'in yerine oynatacağı isim belli oldu
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu

THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu

İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti

İmam ve müezzinin cami kapısında tekme tokat bağış kavgası