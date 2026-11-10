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Yemen ordusu 874 operasyonda 190 Husi'nin öldüğünü veya yaralandığını açıkladı

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Yemen ordusu, son saatlerde Husilere yönelik 874 hava ve kara operasyonu düzenlediğini, yaklaşık 190 Husi mensubunun öldüğünü veya yaralandığını bildirdi. Husiler, Yemen ordusunun açıklamasına henüz değerlendirme yapmadı.

Yemen ordusu, son saatlerde Husilere karşı düzenlenen 874 hava ve kara operasyonunda yaklaşık 190 Husi mensubunun öldüğünü veya yaralandığını duyurdu.

Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada, silahlı kuvvetlerin "Yemen Şafağı" operasyonu kapsamında Husilerin mevzilerine yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, savaş uçaklarıyla 29 hava harekatı, insansız hava araçlarıyla (İHA) 39 hedef alma operasyonu gerçekleştirildiği, roketatar birliklerinin 62, sahra topçusunun ise 744 ateş destek görevi icra ettiği bildirildi.

Saha raporlarına dayandırılan açıklamada, aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu yaklaşık 190 Husi mensubunun öldüğü veya yaralandığı, Husilere ait 130 askeri araç ve ekipmanın imha edildiği ya da kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

Saldırılarda Husilere ait çok sayıda mevzi ve tahkimatın da zarar gördüğü aktarıldı.

Husilerden Yemen ordusunun açıklamasına ilişkin henüz değerlendirme yapılmadı.

Yemen Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, devlet kurumlarını Husilerin kontrolünden çıkarmayı ve başkent Sana'da yeniden hakimiyet sağlamayı amaçladığını belirttiği "Yemen Şafağı" operasyonu, 5 Ekim 2026'dan bu yana devam ediyor.

Söz konusu operasyon, Yemen'de Nisan 2022'de başlayan görece sakin dönemin ardından yaşanan en kapsamlı askeri gerilimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Yemen, Eylül 2014'te Husilerin başkent Sana ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine askeri destek sağlıyor.

Kaynak: AA
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