Yemen ordusu, 1729 saldırıda 1370 Husi mensubunu etkisiz hale getirdiğini açıkladı

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Yemen ordusu, İran destekli Husilere ait askeri hedeflere 1729 saldırı düzenlendiğini, bu saldırılarda 1370 Husinin etkisiz hale getirildiğini, 300 araç ve teçhizatın da imha edildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, tüm cephelerde Husilere bağlı askeri hedeflere karşı hassas saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda 1370 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiği, askeri mevzilerin yanı sıra 300 araç ve teçhizatın imha edildiği aktarıldı.

Ordunun açıklamasında operasyonun ne zaman ve nerede yürütüldüğüne ilişkin bilgi verilmese de, "Yemen Şafağı" operasyonu kapsamında Husilere ait gözlem noktaları, gelişmiş komuta ve kontrol merkezleri, silah depoları, ikmal ve takviye noktaları ile askeri bölgelerin hedef alındığını gösteren bir video yayınlandı.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi, 5 Ekim'de devlet televizyonunda yayımlanan videosunda, Husilerin elindeki toprakların geri alınması ve devlet egemenliğinin ülkenin tamamında hakim kılınması için geniş kapsamlı askeri operasyonlar başlattıklarını ifade etmişti.

Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'nın ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından iç savaş başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'te Yemen hükümetine destek amacıyla ülkeye müdahale etti.

Temmuz ayında başlayan çatışma, Nisan 2022'de başlayan ateşkesin sağladığı görece sakinliğin ardından yaşanan en geniş çaplı çatışmalardan biri oldu.

Eylülde çatışmaların şiddeti artarken Husiler, Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde stratejik öneme sahip El-Maha (Moha) kenti dahil bazı önemli bölgelerin kontrolünü ele geçirdi ve Babulmendeb Boğazı'na bakan Meyyun Adası'na kadar ilerledi.

Kaynak: AA