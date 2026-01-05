Yemen hükümeti, Aden'deki yetkilileri izinsiz silah dağıtımı ve satışı konusunda uyardı

Yemen İçişleri Bakanı İbrahim Haydan, geçici başkent Aden'deki askeri ve güvenlik yetkililerini, resmi makamların izni dışında silah satışı ve dağıtımı yapılmaması konusunda uyardı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı İbrahim Haydan, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, Aden'deki tüm askeri ve güvenlik yetkililerine resmi makamların bilgisi ve izni dışında başka vilayetlere silah taşınmasını yasaklayan talimatına sıkı şekilde uyulması yönünde bir uyarı yazısı gönderdi.

Haydan, Aden'de silahların yalnızca devletin yetkili kurumlarının denetiminde bulundurulmasını, hiçbir silahın izinsiz olarak başka vilayetlere taşınmamasını, kaçırılmamasını, dağıtılmamasını veya satılmamasını istedi.

Bakan Haydan, silahların devlet kurumları dışında herhangi bir şekilde nakledilmesi, depolanması veya dağıtılmasının güvenlik, istikrar ve toplumsal barış için bir tehdit oluşturduğunu; devletin genel huzuru, düzeni ve hukukun üstünlüğünü tesis etme çabalarını baltaladığını ifade etti.

Askeri ve güvenlik birimlerinden, bu kapsama giren silahları tespit ederek derhal resmi kurumlara teslim etmeleri talep edilirken, vatandaşlara da güvenlik güçleriyle işbirliği çağrısı yapıldı.

Talimatlara uymayanların ise hukuki yaptırımlarla karşılaşacağı vurgulandı.