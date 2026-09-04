Haberler

Yemen'de Husi lider öldürüldü, 2 İHA düşürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan Aden merkezli hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçleri, Taiz vilayetinin batısında düzenledikleri operasyonlarda üst düzey bir Husi liderinin öldürüldüğünü ve iki kamikaze insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan Aden merkezli hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçleri, Taiz vilayetinin batısında düzenledikleri operasyonlarda üst düzey bir Husi liderinin öldürüldüğünü ve iki kamikaze insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Ulusal Direniş Güçleri Askeri Medyası ile söz konusu gücün yayın organı "2 Aralık" haber ajansından yapılan açıklamada, Taiz'in batısındaki Kadha bölgesinde Husilerin (Ensarullah Hareketi) üst düzey yöneticilerinden "Ebu Ali el-Medeni" kod adlı Kamel Halil Nasir el-Vezir'in beraberindeki çok sayıda korumasıyla birlikte öldürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada ayrıca, kentin batısındaki El-Barah bölgesinde 51. Piyade Tugayı birliklerinin askeri mevzilere yaklaşmaya çalışan iki saldırı İHA'sını tespit ederek düşürdüğü bildirildi.

Düşürülen araçların enkazına ait görüntüler yayımlanırken, söz konusu dronların Lübnan Hizbullahı tarafından kullanılan tiplerle benzerlik gösterdiği öne sürüldü.

Taiz'in batı kesiminde hükümet güçleri ile Husiler arasında balistik füze ve İHA saldırılarını da içeren çatışmaların son dönemde arttığı ifade ediliyor.

Bu durum, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2022'deki ateşkesinden bu yana bölgedeki en ciddi askeri tırmanışlardan biri olarak değerlendirilirken, BM yetkilileri çatışmaların ülke genelinde yeniden geniş çaplı bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı stratejik bölgeleri kontrol altında tutarken, uluslararası alanda tanınan hükümet ve müttefik güçler ülkenin güney, doğu ve batı kesimlerindeki hakimiyetini sürdürüyor.

Kaynak: AA
Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröriste operasyon
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı
Marketlerde yeni dönem: Meyve suyu ve nektarlarda tatlandırıcı standardı değişiyor

Marketlerde yeni dönem! Raflarda artık bu şekilde yer alacacak
Volkswagen, 2030'a kadar 100 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı

Otomotiv devi 100 bin kişiyi kapının önüne koyuyor
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in evlat acısı

AK Partili vekilin evlat acısı! Sadece 23 yaşındaydı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Tombalacı'nın malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
Cem Yılmaz'ın 12 yaşındaki hali ortaya çıktı

Bu çocuğu tanıdınız mı? Yıllar sonra Türkiye'nin en ünlülerinden oldu
Nijerya'da petrol hırsızlığı girişiminde bulunan 37 kişi zehirlenerek öldü

Petrol çalmak için geldikleri yerde feci şekilde can verdiler