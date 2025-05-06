Yemen Havayolları'ndan Uçuş Askısı: Sana Havalimanı İsrail Saldırısında Zarar Gördü

Yemen Havayolları, Sana Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen İsrail saldırısının ardından, ikinci bir duyuruya kadar bu havalimanından gerçekleştireceği tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Şirket, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Sana Uluslararası Havalimanı'na yönelik İsrail saldırısı nedeniyle Yemen Havayolları, havalimanından yapılacak tüm uçuşları ikinci bir bildirime kadar askıya aldı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, saldırı sonucu havalimanında park halinde bulunan Yemen Havayolları'na ait 3 sivil uçağın yandığı belirtildi.

İsrail, öğle saatlerinde Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarıyla vurduğu Sana Uluslararası Havalimanı'nın tamamen hizmet dışı kaldığını öne sürmüştü.

İsrail saldırısı sonrasında can kaybı ve yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi.