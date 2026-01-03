Haberler

Yemen hükümeti Hadramevt'te vadi ve çöl bölgesinde tam kontrol sağlandığını duyurdu

Yemen hükümeti, Vatan Kalkanı Kuvvetleri'nin Hadramevt vilayetinin doğusunda tam kontrol sağladığını bildirdi. Seyun Uluslararası Havalimanı'nın ve kritik tesislerin güvence altına alındığı belirtilirken, bölgedeki normal yaşamın sürdürülmesi için istikrar planları uygulamaya konuldu.

Yemen hükümeti, meşru yönetime bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetlerinin ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetinin vadi ve çöl bölgesinde tam kontrol sağladığını açıkladı.

Hadramevt Yerel Yönetimi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, birliklerin Hadramevt vilayetinin merkez kentindeki Seyun Uluslararası Havalimanı ile tüm kritik tesisleri güvence altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Vatan Kalkanı Kuvvetlerinin, güvenliği sağlamak ve egemen kurumları korumak amacıyla vilayetin sahil ilçelerine doğru ilerlediği ifade edildi.

Hadramevt Valisi, kamu ve özel mülkiyetin korunması çağrısı yaptı

Vatan Kalkanı Kuvvetleri Komutanı ve Hadramevt Valisi Salim el-Hanbeşi de bölgede hizmetlerin ve günlük yaşamın normale dönmesi için kapsamlı bir istikrar planının uygulamaya konulduğunu söyledi.

Hanbeşi, güvenlik mensuplarının yanı sıra başta Mukalla kenti sakinleri olmak üzere tüm Hadramevt halkına, kamu ve özel mülkleri her türlü müdahale ve tahribattan koruma çağrısında bulundu.

Vali Hanbeşi, kamuya ait tesis ve yapıların Hadramevt halkının tamamına ait olduğunu, onların emekleri ve fedakarlıklarıyla inşa edildiğini vurgulayarak bu tesislere yönelik her türlü müdahale ya da zararın, ildeki her aile için doğrudan bir kayıp anlamına geleceğini belirtti.

