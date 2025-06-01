Yemen'den Fırlatılan Füze Nedeniyle Tel Aviv Havalimanı'nda Uçuşlar Askıya Alındı

Yemen'den Fırlatılan Füze Nedeniyle Tel Aviv Havalimanı'nda Uçuşlar Askıya Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan balistik füze nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı geçici olarak kapatıldı. Uçuşlar bir süre askıya alındıktan sonra tekrar başladı. İsrail ordusu, füzeyi engellediklerini bildirdi.

Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan balistik füze nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle Ben Gurion Havalimanı iniş ve kalkışlara kısa süreli olarak kapatıldı.

Haberde, havalimanında askıya alınan uçuşların bir süre sonra tekrar başladığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İsrail'in birçok kentinde ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te protokole uygun olarak sirenlerin çaldığı ve Yemen'den fırlatılan füzenin engellendiği öne sürüldü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir yaralanma vakasının rapor edilmediğini duyurdu.

Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

Husilerin İsrail'e 4 Mayıs'taki saldırısından sonra çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almış, bazıları saldırıların sürmesi nedeniyle uçuşları ertelemeyi sürdürmüştü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Rusya-Ukrayna heyetleri ateşkes için bir kez daha İstanbul'da buluşuyor

Gözler İstanbul'dan çıkacak kararda! İşte barış zirvesinin detayları
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

Nükleer taşıyabilen 40'dan fazla uçağı dronlarla imha ettiler
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı

Bakanlık uyardı! Türkiye'de her 25 kişiden biri bu hastalığı taşıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SGK Başuzmanı Karakaş, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim net rakam verdi
Köfteci Yusuf'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti: Böyle rezalet bir şey görmedim

Köfteci Yusuf'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı

Türkiye'nin gündemine oturan meseleye Sedat Peker de dahil oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Trabzonspor'dan sezona damga vuracak Marcelo Brozovic harekatı

Trabzonspor'dan sezona damga vuracak transfer hamlesi
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alacak tüm takımlar belli oldu
Fenerbahçe Beko'ya Tarık Biberovic'ten kötü haber

Fenerbahçe'ye kötü haber! İşte parkelerden uzak kalma süresi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.