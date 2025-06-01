Yemen'den Fırlatılan Füze Nedeniyle Tel Aviv Havalimanı'nda Uçuşlar Askıya Alındı

Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan balistik füze nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle Ben Gurion Havalimanı iniş ve kalkışlara kısa süreli olarak kapatıldı.

Haberde, havalimanında askıya alınan uçuşların bir süre sonra tekrar başladığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İsrail'in birçok kentinde ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te protokole uygun olarak sirenlerin çaldığı ve Yemen'den fırlatılan füzenin engellendiği öne sürüldü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir yaralanma vakasının rapor edilmediğini duyurdu.

Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

Husilerin İsrail'e 4 Mayıs'taki saldırısından sonra çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almış, bazıları saldırıların sürmesi nedeniyle uçuşları ertelemeyi sürdürmüştü.