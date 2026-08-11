Husi Saldırısında 3 Denizci Hayatını Kaybetti
Yemen'deki Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda bir ticari gemiyi hedef aldı. Saldırıda 2'si Pakistanlı, biri Endonezyalı 3 mürettebat yaşamını yitirdi. Geminin bandırası ve Husi açıklaması henüz bilinmiyor.
Yemen'deki İran destekli Husilerin Babu'l Mendeb Boğazı'nda hedef aldığı ticari gemide bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yemen medyasında yer alan haberlerde, Husilerin Babu'l Mendeb Boğazı'nda bir ticari gemiyi hedef aldığı kaydedildi.
Saldırı sonucu gemi mürettebatından 2'si Pakistanlı, biri Endonezyalı olmak üzere 3 kişinin öldüğü aktarıldı.
Geminin hangi ülke bandırasını taşıdığına ilişkin bilgi verilmezken, Husilerden de olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA