Husi Saldırısında 3 Denizci Hayatını Kaybetti

Yemen'deki İran destekli Husilerin Babu'l Mendeb Boğazı'nda hedef aldığı ticari gemide bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yemen medyasında yer alan haberlerde, Husilerin Babu'l Mendeb Boğazı'nda bir ticari gemiyi hedef aldığı kaydedildi.

Saldırı sonucu gemi mürettebatından 2'si Pakistanlı, biri Endonezyalı olmak üzere 3 kişinin öldüğü aktarıldı.

Geminin hangi ülke bandırasını taşıdığına ilişkin bilgi verilmezken, Husilerden de olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA