Yemen'deki Husiler İsrail'e İHA Saldırısı Düzenledi

SANA, 9 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, İsrail'e yönelik üç insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında cuma günü erken saatlerde İsrail'in orta kesimlerinde yer alan Ben Gurion Havalimanı ile güneyindeki Aşkelon ve Beerşeba kentlerindeki iki "askeri hedefe" saldırdıklarını söyledi. Seri, saldırıya ilişkin ayrıntı vermedi.

Saldırıya ilişkin İsrail hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Seri, Kızıldeniz'de İsrail limanlarıyla bağlantılı tüm gemilere saldırı düzenleyecekleri yönündeki tehditlerini de yineledi.

Aynı günün erken saatlerinde binlerce Husi destekçisi başkent Sana'da bir araya gelerek Gazze'de devam eden İsrail saldırılarını protesto etti.

Lübnan Hizbullahı'na da destek veren göstericiler, Lübnan hükümetinden Hizbullah'ı silahsızlandırmamasını talep etti.