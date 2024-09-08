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Yemen'de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü

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Yemen'de Aden şehrinden Taiz şehrine giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 2'si çocuk 16 kişi hayatını kaybetti. Kazanın otobüsün fren sistemindeki arıza sonucu kaynaklandığı öğrenildi.

Yemen'de şehirlerarası yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2'si çocuk 16 kişi hayatını kaybetti.

DEVRİLEN OTOBÜSTE 16 KİŞİ CAN VERDİ

Yemen'de otobüs kazası can aldı. Aden şehrinden Taiz şehrine giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 2'si çocuk 16 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi ise yaralandı.

KAZANIN NEDENİ FREN SİSTEMİNDEKİ ARIZA

Yerel yetkili kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Otobüsün fren sistemindeki ani bir arıza sürücünün kontrolünü kaybetmesine neden oldu" ifadelerini kullandı. Kazanın gerçekleştiği Karba Al-Sahi yolunun bakımını denetleyen komitenin yetkilisi Ghanem Al-Najashi ise, yolda 2024 yılının ilk yarısında yaklaşık 114 trafik kazası olduğunu ve bu kazalarda yaklaşık 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çocuk Yemen Taiz

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