Yemen'de Vatan Kalkanı Güçleri Hadramevt'te yeni askeri kampları devraldı

Yemen'de hükümete bağlı Vatan Kalkanı Güçlerinin, ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetinde bulunan bazı yeni askeri kampları devraldığı bildirildi.

"Yemen" uydu televizyon kanalının ismi açıklanmayan bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Vatan Kalkanı Güçlerinin, Hadramevt vilayetine bağlı Ramah beldesinde birkaç askeri kampı daha Yemen Acil Durum Güçleri'nden devraldığı belirtildi.

Vatan Kalkanı Güçlerinin devraldığı askeri kampların "11. Sınır Muhafız Tugayı, 2. Tabur karargahı, Ramah bölgesinin girişlerindeki askeri kontrol noktaları ve bölgenin güvenlik idari binalarını" kapsadığı kaydedildi.

Hadramevt'in Semud ilçesindeki askeri mevziler ve kışlaların da Vatan Kalkanı Güçlerine teslim edileceği, ardından El-Ahkaf Kampı ve vilayetteki diğer bazı askeri noktaların devrinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Yemen'deki gelişmeler

BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve Mehra vilayetlerini ele geçirdi.

GGK'nin yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan merkezli Arap Koalisyonu'nun havadan sağladığı destekle başlatılan operasyonlar sonucu söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki, 7 Ocak'ta, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Başkanlık Konseyi Üyesi ve GGK Başkanı Zübeydi'nin BAE'ye kaçtığını açıkladı.

Yemen Başkanlık Konseyi de aynı gün Zübeydi'nin Konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında "vatana ihanet" suçlaması dahil adli süreç başlatıldığını açıklamıştı.

Art arda yaşanan askeri ve siyasi gelişmelerin ardından GGK, 9 Ocak'ta kendini feshettiğini duyurmuştu.