Haberler

Yemen'de mart ayından bu yana 30 kişinin hayatını kaybettiği sellerde yaklaşık 12 bin aile etkilendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Yemen'deki sel ve taşkınlarda 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 12 bin ailenin zarar gördüğünü bildirdi. Bu yıl yağmur sezonunun erken başladığı belirtiliyor.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Yemen'de mart ayından bu yana etkili olan sel ve taşkınlarda 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 12 bin ailenin zarar gördüğünü açıkladı.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl Yemen'de yağmur sezonunun normalden erken başladığı kaydedildi.

Açıklamada, Yemen'de mart ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışların ülke genelinde sellere yol açtığı, bu nedenle 30 kişinin hayatını kaybettiği ve 47 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yemen'de 27 Mart'tan itibaren yağışların şiddetini artırdığı ve ülkenin 22 vilayetinin yarısında taşkınların yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, Yemen Kızılayı verilerine göre sel ve taşkınların geniş çaplı olumsuz etkiler oluşturduğu, toplam 83 bin 713 kişinin (11 bin 959 aile) bu afetlerden zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

