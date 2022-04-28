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Yemen'de Ramazan bayramı hazırlıkları

AA - Mohammed Hamoud - Güncel
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Sana'daki El-Melh Çarşısı'nda alışveriş yapanlardan detaylar Çarşıda satılan şeker, çikolata, kuru üzüm, çerez vb ürünlerden detaylar Süpermarkette alışveriş yapanlardan detaylar SANA - Yemenliler Ramazan bayramının yaklaşmasıyla alışveriş için çarşı ve marketlere akın etti.

Sana'daki El-Melh Çarşısı'nda alışveriş yapanlardan detaylar

Çarşıda satılan şeker, çikolata, kuru üzüm, çerez vb ürünlerden detaylar

Süpermarkette alışveriş yapanlardan detaylar SANA - Yemenliler Ramazan bayramının yaklaşmasıyla alışveriş için çarşı ve marketlere akın etti. Yemen'in başkenti Sana'daki El-Melh Çarşısı'nda bayram alışverişi hareketliliği yaşandı.

AA / Mohammed Hamoud - Güncel

alışveriş, Yemen, Güncel, Haberler

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