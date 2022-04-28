Yemen'de Ramazan bayramı hazırlıkları
AA - Mohammed Hamoud - Güncel
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Sana'daki El-Melh Çarşısı'nda alışveriş yapanlardan detaylar Çarşıda satılan şeker, çikolata, kuru üzüm, çerez vb ürünlerden detaylar Süpermarkette alışveriş yapanlardan detaylar SANA - Yemenliler Ramazan bayramının yaklaşmasıyla alışveriş için çarşı ve marketlere akın etti.
Sana'daki El-Melh Çarşısı'nda alışveriş yapanlardan detaylar
Çarşıda satılan şeker, çikolata, kuru üzüm, çerez vb ürünlerden detaylar
Süpermarkette alışveriş yapanlardan detaylar SANA - Yemenliler Ramazan bayramının yaklaşmasıyla alışveriş için çarşı ve marketlere akın etti. Yemen'in başkenti Sana'daki El-Melh Çarşısı'nda bayram alışverişi hareketliliği yaşandı.
AA / Mohammed Hamoud - Güncel