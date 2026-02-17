Haberler

Yemen'de ramazan dolayısıyla cezasının yarısını tamamlayan mahkumlara af kararı

Güncelleme:
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Ramazan ayı dolayısıyla cezasının yarısını tamamlayan mahkumların affedilmesi ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi talimatı verdi. Cezası infaz edilmekte olan mahkumlar arasında terörizm, kaçakçılık ve uyuşturucu suçları bulunanlar yer almıyor.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Vakıflar ve İrşad Bakanlığı'nın yarın ramazan ayının ilk günü olduğunu açıklamasının ardından Konsey Başkanı Alimi halka hitaben bir mesaj yayınladı.

Vakıflar ve İrşad Bakanı Turki el-Wadii tarafından okunan mesajda Alimi, terörizm, kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarıyla ilgili davalar hariç olmak üzere, cezalarının yarısını çekmiş olan mahkumların cezasının affedilmesinin yanı sıra yoksullara yardım etmek amacıyla valiliklerde komiteler kurulması için ilgili makamlara talimat verdi.

Siyasi duruma da değinen Alimi, bu yıl ramazan ayının, Yemen'in, çatışmalarla dolu bir geçmiş ile dengesini yeniden kazanmaya başlayan bir bugün arasında kritik bir yol ayrımında bulunduğu bir dönemde geldiğini dile getirdi.

Son haftalarda devlet kurumlarının işleyişinde ve temel hizmetlerde iyileşme kaydedildiğini belirten Alimi, egemenlik yetkisinin yeniden tesisi konusunda somut ilerleme sağlandığını ve her alanda değişim mesajı taşıyan yeni bir hükümetin kurulduğunu ifade etti.

Yeni hükümete ilişkin olarak, Başbakan Şayi ez-Zindani başkanlığındaki kabinenin mevcut zorlukların üstesinden gelebilecek düzeyde olacağını kaydeden Alimi, devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve halkın sıkıntılarının hafifletilmesi için pratik adımlar atılacağına işaret etti.

Yemen Başkanlık Konseyi, 6 Şubat'ta Zindani'nin aynı zamanda dışişleri bakanlığını da üstlendiği 34 üyeli yeni hükümetin kurulduğunu açıklamıştı. Kabinede önceki hükümetten 10 isim yer alırken, üç kadın bakan da bulunuyor.

Kaynak: AA " / " + Mohammed Sameai -
Haberler.com
500

