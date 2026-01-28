Haberler

Yemen hükümeti, Taiz'deki Muha Havalimanı'nın 1 Şubat'ta hizmete açılacağını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen hükümeti, Taiz vilayetindeki Muha Uluslararası Havalimanı'nın 1 Şubat'ta resmen açılacağını ve ilk uçuşun Suudi Arabistan'ın Cidde kentine yapılacağını duyurdu. Havalimanının faaliyete geçmesi, sivil havacılık sektöründe önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Yemen hükümeti, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Taiz vilayetinde bulunan Muha Uluslararası Havalimanı'nın 1 Şubat'ta resmen hizmete gireceğini ve ilk uçuşun Suudi Arabistan'ın Cidde kentine yapılacağını bildirdi.

Yemen devlet televizyonu, Muha Uluslararası Havalimanı'nın gelecek pazar günü faaliyete geçmesi için gerekli tüm teknik ve idari işlemlerin tamamlandığı duyurdu.

Yemen hükümeti Ulaştırma Bakan Yardımcısı Nasır Şerif, havalimanının faaliyete geçirilmesinin, bakanlığının Sivil Havacılık ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Yemen Havayolları'nın koordinasyon içinde yürüttüğü kesintisiz çalışmaların sonucu olduğunu belirtti.

Şerif, bunun, kurtarılmış vilayetlerdeki havalimanları ağını genişlemeyi ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen hükümet planı kapsamında hayata geçirildiğini ifade etti.

Muha Uluslararası Havalimanı'nın faaliyete geçmesinin sivil havacılık sektörü için nitelikli bir kazanım olduğunu vurgulayan Şerif, havalimanının batı kıyısı ve çevre bölgelerde ulaşım ve hizmet hareketliliğine katkı sağlayacağını kaydetti.

2023 yılında kurulan Muha Havalimanı, bugüne kadar resmi olarak sivil uçuşlara ev sahipliği yapamadı. Yemen'in batı kıyısında yer alan havalimanı, stratejik konumu nedeniyle bölgenin önemli altyapı projeleri arasında gösteriliyor.

Muha Havalimanı, Taiz vilayetine ve çevre bölgelere hizmet vermek amacıyla inşa edildi. Taiz'in resmi havalimanının, ülkede çatışmaların başladığı 2015'ten bu yana Husilerin kontrolündeki Havban bölgesinde bulunması ve uzun süredir hizmet verememesi, yeni bir havalimanının devreye alınmasını zorunlu hale getirdi.

Kaynak: AA / Shukri Hussein - Güncel
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım

Özgür Özel erken seçim için tarih verdi! Bu kez hedefi başka
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı

Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım

Özgür Özel erken seçim için tarih verdi! Bu kez hedefi başka
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok