Yemen hükümeti, Taiz'deki Muha Havalimanı'nın 1 Şubat'ta hizmete açılacağını duyurdu

Yemen hükümeti, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Taiz vilayetinde bulunan Muha Uluslararası Havalimanı'nın 1 Şubat'ta resmen hizmete gireceğini ve ilk uçuşun Suudi Arabistan'ın Cidde kentine yapılacağını bildirdi.

Yemen devlet televizyonu, Muha Uluslararası Havalimanı'nın gelecek pazar günü faaliyete geçmesi için gerekli tüm teknik ve idari işlemlerin tamamlandığı duyurdu.

Yemen hükümeti Ulaştırma Bakan Yardımcısı Nasır Şerif, havalimanının faaliyete geçirilmesinin, bakanlığının Sivil Havacılık ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Yemen Havayolları'nın koordinasyon içinde yürüttüğü kesintisiz çalışmaların sonucu olduğunu belirtti.

Şerif, bunun, kurtarılmış vilayetlerdeki havalimanları ağını genişlemeyi ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen hükümet planı kapsamında hayata geçirildiğini ifade etti.

Muha Uluslararası Havalimanı'nın faaliyete geçmesinin sivil havacılık sektörü için nitelikli bir kazanım olduğunu vurgulayan Şerif, havalimanının batı kıyısı ve çevre bölgelerde ulaşım ve hizmet hareketliliğine katkı sağlayacağını kaydetti.

2023 yılında kurulan Muha Havalimanı, bugüne kadar resmi olarak sivil uçuşlara ev sahipliği yapamadı. Yemen'in batı kıyısında yer alan havalimanı, stratejik konumu nedeniyle bölgenin önemli altyapı projeleri arasında gösteriliyor.

Muha Havalimanı, Taiz vilayetine ve çevre bölgelere hizmet vermek amacıyla inşa edildi. Taiz'in resmi havalimanının, ülkede çatışmaların başladığı 2015'ten bu yana Husilerin kontrolündeki Havban bölgesinde bulunması ve uzun süredir hizmet verememesi, yeni bir havalimanının devreye alınmasını zorunlu hale getirdi.