Yemen Kızamık Salgını Kaynaklı Ölümler Nedeniyle Acil Durum Tedbirlerini Hayata Geçirecek

Güncelleme:
Yemen hükümeti, 2026 yılından beri süregelen kızamık salgını nedeniyle Ulusal Sağlık Acil Durum Komitesi'ni devreye aldı. Salgın, 36 can kaybı ve 7.140'tan fazla vakaya yol açtı.

ADEN, 22 Nisan (Xinhua) -- Yemen hükümeti, 2026 yılı başından bu yana onlarca çocuğun hayatını kaybetmesine ve binlerce kişinin enfekte olmasına yol açan yaygın kızamık salgını nedeniyle salı günü Ulusal Sağlık Acil Durum Komitesi'ni devreye aldı.

Hükümet kontrolündeki bölgelerdeki sağlık yetkililerinin 36 can kaybı ve 7.140'tan fazla vaka bildirmesi, hastalığın kontrol altına alınması ve savunmasız grupların korunmasına yönelik acil müdahale çağrılarını beraberinde getirdi.

Devlete ait Saba Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buheybah ülkenin güneyindeki liman kenti Aden'de durum değerlendirmesi yapmak ve kontrol önlemlerini koordine etmek amacıyla geniş katılımlı bir toplantı düzenledi.

Buheybah, komitenin devreye alınmasının ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendireceğini ve karar alma süreçlerini hızlandıracağını ifade etti.

Buheybah ayrıca hastalığın yayılmasını önlemek için hastalık gözetiminin iyileştirilmesi, hazırlık seviyesinin artırılması ve daha etkili erken müdahale sistemlerinin kurulması çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Memurun temmuz ayında alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

Canan Karatay eşinin vefatından sonra yaşadığı acıyı anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü

Yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü
Savaş nedeniyle prezervatif fiyatlarının yüzde 30 artması bekleniyor

Savaş onu da vurdu! Dev zam geliyor
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?

Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü

Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü
Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler