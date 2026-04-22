Yemen Kızamık Salgını Kaynaklı Ölümler Nedeniyle Acil Durum Tedbirlerini Hayata Geçirecek

ADEN, 22 Nisan (Xinhua) -- Yemen hükümeti, 2026 yılı başından bu yana onlarca çocuğun hayatını kaybetmesine ve binlerce kişinin enfekte olmasına yol açan yaygın kızamık salgını nedeniyle salı günü Ulusal Sağlık Acil Durum Komitesi'ni devreye aldı.

Hükümet kontrolündeki bölgelerdeki sağlık yetkililerinin 36 can kaybı ve 7.140'tan fazla vaka bildirmesi, hastalığın kontrol altına alınması ve savunmasız grupların korunmasına yönelik acil müdahale çağrılarını beraberinde getirdi.

Devlete ait Saba Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buheybah ülkenin güneyindeki liman kenti Aden'de durum değerlendirmesi yapmak ve kontrol önlemlerini koordine etmek amacıyla geniş katılımlı bir toplantı düzenledi.

Buheybah, komitenin devreye alınmasının ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendireceğini ve karar alma süreçlerini hızlandıracağını ifade etti.

Buheybah ayrıca hastalığın yayılmasını önlemek için hastalık gözetiminin iyileştirilmesi, hazırlık seviyesinin artırılması ve daha etkili erken müdahale sistemlerinin kurulması çağrısında bulundu.

