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Yemen'de Kahve Festivali

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Festivale katılanlardan görüntüler Sergilenen kahve çeşitlerinden detaylar Kahveleri tadan vatandaşlar SANA - Yemen'in başkenti Sana'da üç gün sürecek Kahve Festivali başladı.

Festivale katılanlardan görüntüler

Sergilenen kahve çeşitlerinden detaylar

Kahveleri tadan vatandaşlar SANA - Yemen'in başkenti Sana'da üç gün sürecek Kahve Festivali başladı. Yemen kahvesinin üretimine destek amacıyla gerçekleşen festivalde kahve çeşitleri ve sunum şekilleri tanıtıldı.

Kaynak: AA / Mohammed Hamoud - Güncel

Yemen Güncel Haberler

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