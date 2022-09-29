Yemen'de Kahve Festivali
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Festivale katılanlardan görüntüler Sergilenen kahve çeşitlerinden detaylar Kahveleri tadan vatandaşlar SANA - Yemen'in başkenti Sana'da üç gün sürecek Kahve Festivali başladı.
Festivale katılanlardan görüntüler
Sergilenen kahve çeşitlerinden detaylar
Kahveleri tadan vatandaşlar SANA - Yemen'in başkenti Sana'da üç gün sürecek Kahve Festivali başladı. Yemen kahvesinin üretimine destek amacıyla gerçekleşen festivalde kahve çeşitleri ve sunum şekilleri tanıtıldı.
Kaynak: AA / Mohammed Hamoud - Güncel