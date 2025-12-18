Haberler

Yemen'de Islah Partisi'nin Taiz'deki binasına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi öldü

Yemen'in Taiz kentinde Islah Partisi'nin binasına düzenlenen bombalı saldırıda 2'si parti yöneticisi 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğu henüz üstlenilmedi.

Yemen'in en büyük İslami eğilimli partisi olan Islah Partisi'nin Taiz kentindeki binasına düzenlenen bombalı saldırıda 2'si parti yöneticisi 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Islah Partisi'nin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, partinin Taiz kentindeki binasına bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda, parti yöneticilerinden İbrahim Numan eş-Şirai ve Muhammed Abdullah Said el-Mağlis dahil bazı kişilerin yaşamını yitirdiği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yetkili güvenlik birimlerine, bu "alçakça terör suçunu" aydınlatmaları, failleri yakalayıp adalete teslim etmeleri, halkı ve kurumları koruma, sivil barışı sağlama konusundaki tüm sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Taiz polisinden yapılan açıklamada, Islah Partisi binasına düzenlenen saldırıda 2'si parti yöneticisi 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırıya karışan bazı kişilerin yakalandığı, saldırıyla irtibatı olan diğer kişileri yakalamak için ise çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
