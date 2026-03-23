Yemen'de ordu ve Husiler arasındaki çatışmada 1 asker öldü

Yemen ordusu, Taiz vilayetinde Husilerle yaşanan çatışmada üsteğmen Hüseyin Halidi'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. 11 yıldır süren iç savaşta durum durgunken, uluslararası müzakerelerle son esir değişimi gerçekleşti.

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde Husilerle yaşanan çatışmada bir askerin öldüğünü duyurdu.

Orduya bağlı Taiz Askeri Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Taiz'in batısında İran destekli Husilerle yaşanan çatışmada üsteğmen Hüseyin Halidi'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Husilerden henüz konuya ilişkin yazılı açıklama yapılmadı.

Nisan 2022'den bu yana Yemen hükümetine bağlı güçler ile İran destekli Husiler arasında yaklaşık 11 yıldır süren savaşta göreceli bir durgunluk yaşanıyor.

Nisan 2023'te taraflar, İsviçre'de yürütülen müzakerelerin ardından Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve BM kolaylaştırıcılığında son esir değişimini gerçekleştirmiş ve yaklaşık 900 kişi serbest bırakılmıştı.

Tarafların elinde tuttuğu esir ve tutukluların kesin sayısı bilinmemekle birlikte, 2018'de İsveç'in Stockholm kentinde yapılan istişarelerde hükümet ile Husi heyetleri 15 binden fazla tutuklu ve mahkumun adının yer aldığı listeler sunmuştu.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de halen yaklaşık 20 bin civarında esir ve tutuklunun bulunduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai
