Yemen'de Husilerin önde gelen ismi el-Assar, Kahbub cephesinde 6 korumasıyla öldürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yemenli bir yetkili, Husilerin önde gelen isimlerinden Firak Muhsin el-Assar'ın, ülkenin güneybatısındaki Babulmendeb Boğazı yakınlarında bulunan Kahbub cephesinde 6 korumasıyla öldürüldüğünü bildirdi.

Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdulbasıt el-Kaidi, ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşımda, Husilerin önde gelen isimlerinden el-Assar'ın 6 korumasıyla birlikte Kahbub cephesinde öldürüldüğünü belirtti.

Kaidi, el-Assar'ın nasıl öldürüldüğüne ilişkin ayrıntı vermedi.

Hükümete bağlı Amalika Güçleri Medya Merkezi Müdürü Asil es-Sakladi de X platformundan yaptığı paylaşımda el-Assar'ın öldürüldüğünü doğrulayarak, "Sözde Tümgeneral rütbesini taşıyan Assar, dün Kahbub cephesinde öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Sakladi, el-Assar'ın Yemen'in orta kesimindeki İbb vilayetindeki önde gelen Husilerden biri olduğunu ve daha önce grup saflarında savaşçı toplama faaliyetlerine öncülük ettiğini belirtti.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Ancak Husilere yakın aktivistler, el-Assar'ın ölümünü duyurarak onu "cihatçı komutan" olarak nitelendirdi ve Birinci Mugağvirler Tugayı'nı yönettiğini, tümgeneral rütbesine sahip olduğunu belirtti.

Aktivistler, ölümünün koşullarına ilişkin ise ayrıntı paylaşmadı.

Yerel basına göre, Babulmendeb Boğazı'na hakim dağlık bölgeleri kapsayan Kahbub cephesinde son günlerde hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Yemen'de çatışmalar

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar, Temmuz 2026'nın başından bu yana Marib, Cevf, Taiz, Lahic ve Beyda vilayetleri de dahil olmak üzere çeşitli cephelerde yeniden tırmandı.

Ülkede Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından savaş başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'te uluslararası tanınırlığa sahip Yemen hükümetine destek vermek üzere müdahalede bulundu.

Kaynak: AA