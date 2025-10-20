Yemen'de Husilerin Genelkurmay Başkanı Gamari için Cenaze Töreni

Yemen'de binlerce kişi İsrail saldırısında hayatını kaybeden Husilerin Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdulkerim Gamari'nin cenaze törenine katıldı.

Sana'daki Şaab Camisi'nde İsrail saldırısında ölen Gamari, iki arkadaşı ve 13 yaşındaki oğlunun cenaze töreni yapıldı.

On binlerce kişi Sana ve çevre illerden gelerek Gamari için cenaze namazı kıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Genelkurmay Başkanı Gamari'nin, ABD ile İsrail'in daha önce Yemen'e düzenlediği saldırılarda öldüğünü duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Gamari'nin yaralanarak ölümüne neden olan saldırının İsrail ordusunca ağustos ayında düzenlendiğini kaydetmişti.