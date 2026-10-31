Yemen'de Husilerin 2 yıl alıkoyduğu BM görevlisi cezaevinde hayatını kaybetti

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Yemen'de İran destekli Husiler tarafından 2 yıl boyunca alıkonan bir Birleşmiş Milletler (BM) görevlisinin hapishanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen İnsan Hakları Bakanı Meşdel Muhammed Ömer, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 2 yıl boyunca Husiler tarafından zorla alıkonan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) görevlisi Muhammed İbrahim eş-Şami'nin vefat ettiğini duyurdu.

Şami'nin ailesinin bu süre boyunca onu ziyaret etmesinin ve kendisiyle iletişim kurmasının engellendiğini belirten Ömer, BM görevlisinin kaçırılmasından, alıkonulmasından ve cezaevinde hayatını kaybetmesinden Husileri sorumlu tuttu.

Ömer, Şami'nin halen hangi koşullarda vefat ettiğinin bilinmediğini ve naaşının da ailesine teslim edilmediğini aktardı.

Bakan Ömer, yaşanan bu "facianın", BM'nin kaçırılan çalışanlarının durumunu takip etmek ve serbest bırakılmaları için baskı yapmak konusunda yeterli çaba göstermediğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Ömer, Şami'nin ölümünün aydınlatılması, naaşının teslim edilmesi, kaçırılanların serbest bırakılması ve sorumluların hesap vermesi için BM'ye daha kararlı adımlar atma çağrısında bulundu.

Husilerden ve de BM'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA