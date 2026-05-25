Yemen'de hükümet güçleriyle çıkan çatışmada Husilerden 2 kişi öldü

Güncelleme:
Yemen'de Husiler, hükümet güçleriyle çıkan çatışmalarda biri subay iki mensubunun öldüğünü duyurdu. Cenaze töreni düzenlenirken çatışmanın yeri ve zamanı açıklanmadı.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, hükümet güçleriyle çıkan çatışmada hayatını kaybeden Binbaşı Ali Abdullah el-Halimi ile Abdurrahman Ahmed el-Ahves için ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ilinde cenaze töreni düzenlendi.

Çatışmaların yeri ve zamanına ilişkin bilgi verilmedi. Hükümetten de konuya ilişkin henüz yorum yapılmadı.

Yemen'de, hükümet güçleri ile Eylül 2014'ten beri başkent Sana dahil olmak birçok kenti elinde bulunduran Husiler arasında, yıllar sonra durulan çatışmalar varılan anlaşmalara rağmen, zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai
