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Yemen'de Husiler, ABD'nin Hava Saldırılarını Duyurdu

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Sada kentinin doğu ve güney bölgelerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi. Husiler, ABD'nin MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını düşürdüğünü ve karşılık vereceklerini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin, ülkenin kuzeyindeki Sada kentinin doğu ve güney bölgelerine yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, ABD'nin Sada kentinin doğu ve güneyinde farklı bölgeleri hedef alan hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Haberde, Marib vilayeti üzerinde "düşmanca görevler gerçekleştirdiği" iddia edilen ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının düşürüldüğü de kaydedildi.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin, aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Yakoota Al Ahmad - Güncel
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