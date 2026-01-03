Yemen'deki Hadramevt Kabileler İttifakı, Mukalla'da bazı noktaların kontrolünü ele geçirdi
Yemen'in Hadramevt vilayetinde hükümete bağlı kabile güçleri, Güney Geçiş Konseyi'ne ait askeri bölgelerin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Hükümet, askeri operasyonların sivillerin güvenliği için sürdüğünü belirtti.
Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde hükümete bağlı kabile güçleri, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) ait bazı askeri bölgelerin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.
"Hadramevt Koruma Güçleri", sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada vilayetin merkezi Mukalla kentinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK'ye bağlı unsurların bulunduğu bazı noktalarda kontrol sağlandığını bildirdi.
Mukalla'da "askeri faaliyetler" olabileceği uyarısında bulunan Hadramevt Koruma Güçleri, sivillerden Reyyan Havalimanı çevresi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Barşid Tugayı ve El-Hamra Kampı çevresinden uzak durmalarını istedi.
Ayrıca GGK unsurlarının bulunduğu alanlardan uzak durulması ve yağma girişimlerine son verilmesi çağrısı yapıldı.
Hadramevt Valisi Salim el-Hanbeşi, dün yaptığı açıklamada, silahların etkisizleştirilmesi ve vilayetin kaosa sürüklenmesinin önlenmesi amacıyla askeri noktaların teslim alınmasına yönelik bir operasyon başlatıldığını duyurmuştu.
BAE destekli GGK, art arda gelen Yemen hükümetlerinin güney vilayetlerini siyasi ve ekonomik açıdan ötekileştirdiğini savunarak ülkenin güneyinde ayrılık istiyor.
Yemenli yetkililer ise bu talepleri, ülkenin birliğini hedef alan girişimler şeklinde niteleyerek reddediyor.