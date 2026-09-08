Haberler

Yemen'de hükümet güçleri Husilerden bir saha komutanını esir aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen hükümet güçleri, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde Husilere yönelik operasyonlarda bir saha komutanı ile bazı militanların esir alındığını, örgüte ait takviye birliklerinin de hava saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.

Yemen hükümet güçleri, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde Husilere yönelik operasyonlarda bir saha komutanı ile bazı militanların esir alındığını, örgüte ait takviye birliklerinin de hava saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.

Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş Güçlerinin askeri medya birimi tarafından yapılan açıklamada, Taiz'in batısındaki el-Berh cephesinde Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmaların meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, çatışmaların ardından hükümet güçlerinin Husilerin "hızlı müdahale birlikleri" komutanlarından Ebu Ali el-Uzri'yi bazı adamlarıyla birlikte esir aldığı belirtildi.

Aynı askeri medya biriminin ikinci açıklamasında ise hükümet güçlerine ait savaş uçaklarının Taiz'in batısındaki el-Kedha ve el-Berh bölgelerinde Husilere ait takviye birliklerini bombaladığı aktarıldı.

Açıklamada, hava saldırılarının hedefleri veya meydana gelen can kayıplarına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Husilerden söz konusu açıklamalara ilişkin henüz bir karşı açıklama gelmedi.

Yemen'de çatışmalar yeniden tırmanıyor

Yemen'de son günlerde hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar, başta Taiz, Cevf ve Beyda olmak üzere çeşitli cephelerde yoğunlaşıyor.

Çatışmalar, Husilerin mevzilerini hedef alan hava saldırılarıyla eş zamanlı sürüyor.

Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'nın ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından savaş başlamış, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Mart 2015'te uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek amacıyla müdahalede bulunmuştu.

Kaynak: AA
Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar

Savaş yeniden kızıştı! Ülkenin can damarında art arda patlamalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı

Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı

Tarımda destek tutarları artırıldı

Üreticinin beklediği açıklama geldi! Tutarlar artırıldı
Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi

Aziz Yıldırım'a TFF'den şok
Yayaya yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, görüntüye rağmen ikna olmadı

Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlere gelir sınırı geliyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem için düğmeye basıldı
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

Sahilde mide bulandıran olay! Genç kız fark edince bakın ne yaptı