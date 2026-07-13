Yemen hükümeti: Ülkedeki tüm havalimanlarında faaliyetler normal seyrinde devam ediyor

Yemen hükümeti, ülkedeki tüm havalimanlarının "ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı" yönündeki genelgenin ardından faaliyetlerin tekrar normal seyrinde devam ettiğini bildirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın Ulaştırma Bakanlığı açıklamasına yer verdiği haberinde, "Yemen Cumhuriyeti'ndeki tüm havalimanlarında faaliyetler normal seyrinde devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

Yemen hükümeti, gün içerisinde İran'a ait bir uçağın Husilerin kontrolündeki başkent Sana'daki Uluslararası Sana Havalimanı'na iniş yapmak amacıyla Yemen hava sahasına girdiğini açıklamıştı.

Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli, yayımladığı görüntülü açıklamada, İran uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, bu ihlallere karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana Havalimanı'nın Suudi Arabistan tarafından bombalandığını iddia etmiş; Yemen hükümeti ise havalimanı pistini, İran'a ait bir uçağın Yemen'e inişini engellemek amacıyla hedef aldığını açıklamıştı.

Sana Uluslararası Havalimanı'nın bombalanmasının ardından İran uçağının rotasını değiştirerek Hudeyde'ye yöneldiği belirtilmişti.

Yemen hava sahasına girmesi nedeniyle gerilime yol açan İran'a ait uçağın, ülkenin batısındaki Hudeyde Havalimanı'na indiği bildirilmişti.

Yemen Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu da Sana Havalimanı'nın bombalanmasının ardından ülke genelindeki tüm havaalanlarının ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.