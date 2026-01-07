Haberler

Yemen'de, Arap Koalisyonu GGK güçlerini hedef alırken, Zubeydi'nin kaçtığı belirtildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, GGK Başkanı Aydarus ez-Zübeydi'nin bölgede bulunan güçlerine yönelik hava saldırısı düzenledi. Zubeydi, yeni bir çatışmayı tırmandırma girişiminde bulunduğu iddiasıyla konsey üyeliğinden alındı ve yargılanacağı açıklandı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Ed-Dali bölgesine hava saldırısı düzenlediğini ve Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zübeydi'nin bölgeden kaçtığı belirtildi.

Yemen Başkanlık Konseyi de Zubeydi'nin konsey üyeliğinden alındığını ve "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılanacağını duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve koalisyonun Zubeydi'ye bağlı güçlerin "zırhlı ve muharebe araçları, ağır ve hafif silahlar ile mühimmat dahil büyük bir gücü seferber ettiğine dair bilgi aldığını" ifade etti.

Bu güçlerin gece saatlerinde Aden'den ayrıldığı ve daha sonra ed-Dali vilayetinde tespit edildiğini aktaran Maliki, Zubeydi'nin "çatışmayı tırmandırma girişimini" engellemek için koalisyonun ed-Dali'deki güçlere "önleyici saldırı" düzenlediğini kaydetti.

Maliki ayrıca, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Zubeydi'nin bilinmeyen bir yere "kaçtığını" belirtti.

Zubeydi, konsey üyeliğinden alındı

Yemen Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise GGK lideri Zubeydi'nin konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında adli süreç başlatıldığını bildirildi.

Açıklamada, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin aldığı karar doğrultusunda Zubeydi'ye yöneltilen suçlamalar doğrultusunda, Yemen başsavcılığına sevk edilerek görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

BAE destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve Mehra vilayetlerini ele geçirmişti.

Konseyin yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan liderliğindeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonunun desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi, tüm hava sistemi değişecek
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu
İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi, tüm hava sistemi değişecek
Erdoğan imzaladı! 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti

Erdoğan imzaladı! 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı

Sarayda silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı