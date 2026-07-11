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Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası belirsiz bir tarihe ertelendi

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Yemen'de meşru hükümet ile İran destekli Husiler arasında bugün yapılması planlanan esir takası, tarafların birbirini suçlamasıyla belirsiz bir tarihe ertelendi. Hükümet, Husilerin takası reddettiğini; Husiler ise hükümetin listeye yeni isim eklenmesini kabul etmediğini iddia ediyor.

Yemen'de meşru hükümet ile İran destekli Husiler arasında bugün yapılması beklenen esir takasının ertelendiği bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, hükümette Esirler ve Gözaltına Alınanlar Komitesi Başkanı Hadi Heyc, Husilerle gerçekleştirilmesi planlanan esir takasına ilişkin Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilciliği ile Uluslararası Kızılhaç Komitesinden resmi bildirim aldıklarını açıkladı.

Husilerin bugün gerçekleştirilmesi planlanan esir takasını uygulamayı reddettiğini belirten Heyc, "Bu nedenle esir takası belirsiz bir tarihe ertelendi." dedi.

Husilerin çıkardıkları engellere rağmen Yemen hükümetinin esir takası için tüm hazırlıkları tamamladığına vurgu yapan Heyc, esir takası anlaşmasının gerçekleşmemesinden Husileri sorumlu tuttu.

Yemenli yetkili, Husilerin alıkoyduğu vatandaşları siyasi ve askeri şantaj aracı olarak kullandığını belirtti.

- Husiler: Hükümet takas listesine yeni isimlerin eklenmesini reddettiği için süreç ertelendi

Husilerin Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtada da kendilerine bağlı haber ajansına yaptığı açıklamada, esir takasının ertelenmesinden hükümetin sorumlu olduğunu iddia etti.

Esir takasının gerçekleşmesi için üzerlerine düşen hazırlıkları tamamladıklarını öne süren Murtada, hükümetin takas listesine yeni isimlerin eklenmesini kabul etmemesi nedeniyle sürecin ertelendiğini savundu.

Yemen hükümeti, geçen ay Ürdün'ün başkenti Amman'da Husiler ile "tarihin en büyük esir takası anlaşmasının imzalandığını" açıklamıştı.

Her iki taraftan toplam 1728 kişinin serbest bırakılmasını kapsayan anlaşmada, Husilerin uzun yıllardır alıkoyduğu bazı siyasetçi ve gazeteciler de bulunuyordu.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai
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