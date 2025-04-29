Yemen'de Düzensiz Göçmenlere Yönelik Saldırıda 68 Kişi Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Yemen'in kuzeyindeki Saada kentinde çok sayıda düzensiz göçmenin öldürüldüğü ve yaralandığı saldırı nedeniyle "derin endişe" duyduklarını bildirdi.

OCHA, Yemen'deki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Saada kentinde Afrikalı düzensiz göçmenlerin bulunduğu binayı hedef alan ve 68 kişinin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı saldırı nedeniyle derin endişe duyulduğu kaydedildi.

Hava saldırılarının Yemen'de sivillere yönelik "giderek artan bir tehdit" oluşturduğu ifade edilen açıklamada, tüm taraflardan uluslararası insan hakları hukuku gereğince sivillerin korunması da dahil üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi istendi.

Açıklamada, bölgeye yakın 2 hastaneye çoğu ağır 50'den fazla yaralının nakledildiğine işaret edilerek, bu hastanelerin sınırlı bir kapasitede hizmet verdiği ve tıbbi imkanlarının yetersiz olduğu vurgulandı.

Öte yandan ABD'nin Sana Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Sana Büyükelçisi Stephen Fagin, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile görüştü.

"Husilerin askeri kapasitesine karşı yürütülen harekatla ilgili gelişmelerin" ele alındığı görüşmede, Yemen hükümetinin Husi tehdidine karşı oynadığı kritik rol ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gibi konular masaya yatırıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin kuzeyindeki Saada kentinde Afrikalı düzensiz göçmenlerin bulunduğu binaya ABD füzesinin isabet etmesi sonucu 68 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD'den saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 15 Mart'tan bu yana Yemen'deki İran destekli Husilere ait 800'den fazla hedefe saldırı yapıldığını duyurmuştu.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.