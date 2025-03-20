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ABD'den Yemen'e hava saldırısı

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İran destekli Husiler, ABD'nin El-Hudeyde kentine 4 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Husi sözcüsü, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin kendilerini Gazze'ye destek vermekten alıkoyamayacağını belirtti.

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin, ülkenin batısındaki El-Hudeyde kentine 4 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

ABD'DEN HAVA SALDIRISI

Husilere ait el-Mesire televizyonu, ABD'nin Hudeyde'nin El-Mina ilçesine bağlı El-Kesib bölgesine 4 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Haberde, saldırının sonuçlarıyla ilgili bilgi verilmezken, ABD'den de açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Husi hükümetinin sözcüsü Haşim Şerefüddin yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Husilere yönelik tehditlerinin kendilerini Gazze'ye destek vermekten alıkoyamayacağını belirtti.

Şerefüddin, "İsrail'in komple Filistin halkını hedef alıp sonra sadece Hamas'ı hedef aldığını iddia etmesi gibi Trump da Yemen'e yönelik saldırılarla sadece Husileri hedef aldıklarını iddia ediyor. Trump'ın Husileri ortadan kaldırmaya yönelik tehdidi, Yemen'e karşı gerçekleştirdikleri acımasız saldırıyı haklı çıkarmaya dönük umutsuz bir çabadır." ifadesini kullandı.

Şerefüddin, ABD'nin, Gazze'deki mazlum Filistin halkını savunduğu ve Arap ülkelerinin işgal edilmesini öngören Amerikan-Siyonist komplosunu reddettiği için Yemen halkına karşı nefret beslediğini tüm dünyanın bildiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
ABD'den Yemen'e hava saldırısı
Kaynak: AA / Güncel
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