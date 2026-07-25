Haberler

Yemen Başkanlık Konseyi üyesi, Husileri sadece savaşı tercih etmekle suçladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen Başkanlık Konseyi üyesi Sultan el-Arada, İran destekli Husileri, darbeyi sona erdirmek için başlatılan tüm girişimleri reddetmek ve sadece savaş seçeneğine itimat etmekle suçladı.

Yemen Başkanlık Konseyi üyesi Sultan el-Arada, İran destekli Husileri, darbeyi sona erdirmek için başlatılan tüm girişimleri reddetmek ve sadece savaş seçeneğine itimat etmekle suçladı.

Yemen'in Marib ve Cevf kentlerinde Husi milislerine ait takviye güçlerin hava saldırılarıyla hedef alındığının duyurulmasının ardından, Marib'de Arada'nın başkanlık ettiği ve Savunma Bakanı Tahir el-Akili ve Genelkurmay Başkanı Sağir bin Aziz'in de katıldığı bir toplantı yapıldı.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, hükümetin savunma ve operasyonel kapasitelerini görüşmek üzere gerçekleştirilen toplantıda, sahadaki gelişmeler ele alındı.

Arada, toplantıda, Yemen halkının yıllardır verdiği ulusal savaşın, cumhuriyetin ve ulusal kazanımların korunması için belirleyici olduğunu belirtti.

Devlet kurumlarının hükümet elinde toplanması, isyan ve darbe halinin sona erdirilmesi için çalışmaya devam etme çağrısı yapan Arada, Husilerin bu bağlamda tüm bölgesel ve uluslararası girişimleri reddettiğini ve sadece savaş seçeneğine itimat ettiğini ifade etti.

Husilerden, Arada'nın suçlamalarına ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen devlet televizyonu, Marib ve Cevf vilayetlerinde Husilere ait mevzilerin hava saldırılarıyla vurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

"Oğlu öldürdü, annesi cesedi 100 bin liraya yok ettirdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Cesedi yok etti' denilen Mehmet Aca’nın telefon trafiği bomba! Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor

Sırıtarak içeri girdi, tanık bombayı patlattı: Cesedi o yok etti
Evli yönetmenle arabada basılmıştı! İşte Aliye'nin Sanem Çelik'inin son hali

Türkiye'yi sarsan yasak aşkın mimarıydı! Şimdilerde tanınmaz halde
Mehmet Metiner'den kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti

Fotoğraftaki terlik, 4 çocuk babasını hayattan kopardı

Bursa’da köprülü kavşakta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Köprülü kavşakta feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

'İnce' hesap! Planı tıkır tıkır işliyor

Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti

Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti