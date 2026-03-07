Kayseri'de nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adam öldü
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, evinde yemek yerken nefes borusuna gıda kaçan 78 yaşındaki Fevzi Bilici, hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Seydili Mahallesi'ndeki evinde yemek yediği esnada Fevzi Bilici'nin (78) nefes borusuna yiyecek kaçtı.
Nefes almakta zorlanan Bilici, yakınları tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Bilici, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin