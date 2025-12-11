Ağrı'da yemek borusu gelişmeyen bebek ambulans uçakla Elazığ'a sevk edildi

Ağrı'da 1 kilo 300 gram olarak dünyaya gelen ve yemek borusu gelişmeyen bebek ambulans uçakla Elazığ'a nakledildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 33. haftada 1 kilo 300 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek Naime Z'ye yemek borusunun tam olarak gelişmemesi (özofagus atrezisi) teşhisi konuldu.

4 günlük bebeğin ileri düzey cerrahi müdahale ve tedavi için Elazığ'a sevkine karar verildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek, ambulans uçağa alınarak Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.