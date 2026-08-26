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Menteşe'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Organizatör ve 40 Kaçak Göçmen Yakalandı

Menteşe'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Organizatör ve 40 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Akbük Koyu açıklarında sahil güvenlik ekiplerinin ihbar üzerine durdurduğu yelkenli teknede 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve 40 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerin ardından Göç İdaresi'ne teslim edilirken, şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekibi tarafından durdurulan yelkenli teknede, 2 organizatör şüphelisi ile 40 kaçak göçmen yakalandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Akbük Koyu açıklarında saat 04.45 sıralarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu. Teknede yakalanan 40 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Göç İdaresi'ne teslim edildi. 2 göçmen kaçakçısı şüpheli ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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