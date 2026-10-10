Yeliz Toy, itirazı kabul edilmesine rağmen verilen disiplin cezasına tepki gösterdi

(BURSA) - Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, Kahramanmaraş'taki saldırının ardından yaptığı "Okulda ölmek istemiyoruz" açıklaması nedeniyle Bursa Valisi Erol Ayyıldız tarafından disiplin cezası verilmesine tepki gösterdi. İl Disiplin Kurulu'na yaptığı itirazın kabul edildiğini belirten Toy, "Öldürülen öğretmenlerin hesabını sormanın mı, çocukların yaşam hakkını savunmanın mı cezasını veriyorsunuz?" diye sordu.

Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, Kahramanmaraş'ta öğretmen ve öğrencilerin yaşamını yitirdiği saldırının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik yaptığı "Okulda ölmek istemiyoruz" açıklaması nedeniyle hakkında verilen disiplin cezasına tepki gösterdi.

Bakanlık müfettişlerinin hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklif ettiğini, İl Disiplin Kurulu'na yaptığı itirazın kabul edilmesine rağmen Bursa Valisi Erol Ayyıldız tarafından disiplin cezası verildiğini belirten Toy, "Bursa Valisi Erol Ayyıldız, bu neyin husumeti? Öldürülen öğretmenlerin hesabını sormanın mı, çocukların yaşam hakkını savunmanın mı cezasını veriyorsunuz?" diye sordu.

"DÜN NEYİ SAVUNDUYSAM BUGÜN DE AYNI YERDEYİM"

Bursa Valisi Ayyıldız'a seslenen Toy, "'Okulda ölmek istemiyoruz' sözlerime gösterdiğiniz idari hassasiyet ile makamınızda ağırladığınız cübbeli sarıklı tarikatçılara gösterdiğiniz kabul arasındaki fark, kamuoyunun dikkatinden kaçmayacaktır. Dün neyi savunduysam bugün de aynı yerdeyim. Cumhuriyetin okullarını, laik ve bilimsel eğitimi, öğretmenlerin onurunu, çocukların yaşam hakkını savunmaya devam edeceğim. Ne disiplin cezalarınız ne soruşturmalarınız ne de makamlarınızın gücü, beni inandığım değerlerden bir adım geri attırabilir. Çünkü ben gücümü Cumhuriyetin değerlerinden, öğretmenlerin haklı mücadelesinden alıyorum. Cumhuriyetin öğretmenleri susmaz, laik eğitim mücadelesinden vazgeçmez, çocukların geleceğini karanlığa teslim etmez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA