Parkta yeğeninin eşini öldüren şüpheli, daha önce de eniştesini öldürmüş
Zonguldak'ta, yeğeninin eşi Serkan Akdal'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Murat Dereli, adliyeye sevk edildikten sonra 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Zonguldak'ta, parkta tartıştığı yeğeninin eşi Serkan Akdal'ı (44) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Murat Dereli, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel