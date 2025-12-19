Haberler

Parkta yeğeninin eşini öldüren şüpheli, daha önce de eniştesini öldürmüş

Zonguldak'ta, yeğeninin eşi Serkan Akdal'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Murat Dereli, adliyeye sevk edildikten sonra 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Zonguldak'ta, parkta tartıştığı yeğeninin eşi Serkan Akdal'ı (44) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Murat Dereli, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
