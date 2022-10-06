Akrabaların park kavgası kanlı bitti! Öfkeli dayı, yeğenini bıçakla öldürdü Güncel Haberler Giresun'un Eynesil ilçesinde Mustafa Dede park meselesi tartıştığı yeğeni Mehmet Kemal Dede'yi bıçakladı. Hastanede tedaviye alınan Dede, kurtarılamazken, dayısı ise jandarmaya teslim oldu. Giresun'da aralarında araç parkı nedeniyle husumet bulunan Mustafa Dede ile yeğeni Mehmet Kemal Dede, yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Mustafa Dede, üzerindeki bıçakla yeğeni Mehmet Kemal Dede'ye defalarca sapladı. AĞIR YARALANDI Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı Dede'yi ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. HAYATINI KAYBETTİ Hayati tehlikesi bulunan Dede, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda kalbi duran Mehmet Kemal Dede, Espiye Devlet Hastanesi'nde müdahale edilirken kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Mustafa Dede ise İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Jandarma Hisarcık Eynesil Giresun 3. Sayfa Güncel Haberler

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