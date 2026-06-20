Haberler

Yunus Emre Enstitüsü ile Sofya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunus Emre Enstitüsü ile Bulgaristan'ın Sofya Üniversitesi arasında Türkoloji alanında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında akademik kapasitenin geliştirilmesi, ortak araştırmalar ve öğrenci değişim programları hedefleniyor.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Bulgaristan'ın en köklü yükseköğretim kurumlarından Sofya Üniversitesi, Türkoloji alanında işbirliği protokolü imzaladı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da imzalanan protokol kapsamında, Sofya Üniversitesi "Aziz Kliment Ohridski" Klasik ve Modern Filoloji Fakültesi bünyesindeki Türkoloji ve Altayistik Bölümünün akademik kapasitesinin geliştirilmesi, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve yeni nesil Türkologların yetiştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Protokol çerçevesinde ortak araştırma projeleri, akademik yayınlar, bilimsel toplantılar, öğrenci ve akademisyen değişim programları ile çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.

YEE'den yapılan açıklamada, işbirliğinin Türkiye ile Bulgaristan arasındaki akademik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtilirken, Türkoloji alanındaki çalışmaların güçlendirilmesine ve ortak tarihi ve kültürel mirasın bilimsel yöntemlerle araştırılmasına destek sunacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'den 'İki dekanı görevden aldı' iddialarına yanıt

Rektörden "İki dekanı görevden aldı" iddialarına yanıt
Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia

Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Uğurcan Çakır'ın zor anları! Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu: Ülkemizden özür dilerim

Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu
Otobüste sigara görüntülerine 21 bin liralık ceza

Otobüsteki skandal görüntü cezasız kalmadı

Herkes tişört giyerken Montella'nın maç kombini olay oldu

Bu hali olay oldu! Tepkiler çığ gibi
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı

Olay fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı