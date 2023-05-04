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Yedisu ilçesinde ilkbahar

Yedisu ilçesinde ilkbahar

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Yedisu ilçesinde, bahar aylarının gelmesiyle yeşil ve mavinin tonlarına büründü.

Yedisu ilçesinde, bahar aylarının gelmesiyle yeşil ve mavinin tonlarına büründü.

Sarp dağların arasında kurulu ilçe, her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor.

Yüksek rakımların halen karla kaplı olduğu ilçede, ovalarda açan çiçekler, yaban hayatı çeşitliliği ilgi çekiyor.

El değmemiş doğasıyla görenleri hayran bırakan Yedisu ilçesi, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Kaynak: AA / Metin Dere - Güncel

Yedisu Güncel Haberler

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