Devlet Bahçeli'nin de eğitim gördüğü, restorasyon halindeki 115 yıllık okulda yangın

Osmaniye'deki 115 yıllık Yediocak İlkokulu, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında hasar gördü. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Okulda büyük çapta hasar meydana geldi.

OSMANİYE'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de eğitim gördüğü kentin sembol okullarından 115 yıllık Yediocak İlkokulu, çıkan yangında zarar gördü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören ve tadilat ile restorasyon çalışmalarına başlanan 115 yıllık Yediocak İlkokulu'nda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de eğitim gördüğü Osmaniye'nin en eski ve sembol okullarından Yediocak İlkokulu'ndan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Henüz eğitimin verilmediği okulda yangın nedeniyle pencere bölümleri ile ahşap tavan kısmında büyük çapta hasar oluştu.

Kısa bir süre sonra eğitim öğretime açılması planlanan okuldaki yangın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber – Kamera: İbrahim EMÜL/Osmaniye,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
