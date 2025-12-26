Yedinci T-70 Genel Maksat Helikopteri Envantere Alındı
Milli Savunma Bakanlığı, T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında yedinci helikopterin kabul faaliyetlerini tamamladığını duyurdu. Helikopter, 24 Aralık 2025 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.
(ANKARA) - Yedinci T-70 Genel Maksat Helikopteri, kabul faaliyetleri tamamlanarak 24 Aralık'ta 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine alındı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında yedinci helikopterin kabul faaliyetleri tamamlanmış olup 24 Aralık 2025 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızın envanterine katıldı" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel