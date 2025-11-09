Haberler

Yedigöller Milli Parkı, Sonbahar'da Ziyaretçi Akınına Uğradı

Bolu'da sonbaharın renkleriyle bezenen Yedigöller Milli Parkı, okulların ara tatil girmesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Aileler, göl etrafında piknik yaparak doğanın tadını çıkardı.

BOLU'da, sonbaharın renklerine bürünen Yedigöller Milli Parkı, okulların bir haftalık ara tatile girmesiyle birlikte hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Kentin kuzeyinde yer alan ve farklı büyüklükteki 7 gölden oluşan Yedigöller Milli Parkı, her sonbahar döneminde olduğu gibi bu sonbaharda da binlerce tatilci tarafından ziyaret ediliyor. Ağaçların adeta bir renk cümbüşü yaşattığı bölgede, okulların bir haftalık ara tatilini değerlendirmek isteyen aileler, göl etrafında piknik ve yürüyüş yapıp fotoğraf çekerek keyifli anlar geçirdi. Doğa ile baş başa kalmak isteyen bazı ziyaretçiler ise kamp çadırlarını kurarak konaklamayı tercih etti

'KASIM AYINDA GELİNMESİ GEREKEN BİR YER'

Ankara'dan arkadaşlarıyla birlikte Yedigöller'e gelen Merve Orun, bölgenin atmosferine hayran kaldığını belirterek, "Çok güzel bir atmosfer var burada. Doğayla iç içe her şey; göller, düşen yapraklar, her yer turuncu. Kasım ayında gelinmesi gereken bir yer. Arkadaş grubumuzla birlikte geldik, çok memnun kaldık" dedi.

Haber-Kamera: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
