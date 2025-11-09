Haberler

Yedigöller Milli Parkı Sonbahar'da Ziyaretçi Akınına Uğradı

Yedigöller Milli Parkı Sonbahar'da Ziyaretçi Akınına Uğradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı, okulların tatil girmesiyle birlikte sonbaharın renkleriyle dolup taştı. Binlerce ziyaretçi, doğa ile iç içe piknik yaparak ve yürüyüşler gerçekleştirerek keyifli anlar geçirdi.

BOLU'da, sonbaharın renklerine bürünen Yedigöller Milli Parkı, okulların bir haftalık ara tatile girmesiyle birlikte hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Kentin kuzeyinde yer alan ve farklı büyüklükteki 7 gölden oluşan Yedigöller Milli Parkı, her sonbahar döneminde olduğu gibi bu sonbaharda da binlerce tatilci tarafından ziyaret ediliyor. Ağaçların adeta bir renk cümbüşü yaşattığı bölgede, okulların bir haftalık ara tatilini değerlendirmek isteyen aileler, göl etrafında piknik ve yürüyüş yapıp fotoğraf çekerek keyifli anlar geçirdi. Doğa ile baş başa kalmak isteyen bazı ziyaretçiler ise kamp çadırlarını kurarak konaklamayı tercih etti

'KASIM AYINDA GELİNMESİ GEREKEN BİR YER'

Ankara'dan arkadaşlarıyla birlikte Yedigöller'e gelen Merve Orun, bölgenin atmosferine hayran kaldığını belirterek, "Çok güzel bir atmosfer var burada. Doğayla iç içe her şey; göller, düşen yapraklar, her yer turuncu. Kasım ayında gelinmesi gereken bir yer. Arkadaş grubumuzla birlikte geldik, çok memnun kaldık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım

Erdoğan'ı rahatsız eden veri: Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Gürsel Tekin'den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

Kayyum Gürsel Tekin, sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nu ateşe attı
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Baba oğlunu silahla vurarak öldürdü
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.