Yedigöller Milli Parkı'nı 180 Bin Kişi Ziyaret Etti

BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nı, ekim ve kasım ayları boyunca, 180 bin kişi ziyaret etti.

Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Yedigöller Milli Parkı, sonbaharda doğaseverlerin ilgisini çekti. Milli parkı, sadece ekim ve kasım ayı boyunca 180 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi. 11 aylık toplam ziyaretçi sayısı ise 306 bine çıktı.