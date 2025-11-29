Yedigöller Milli Parkı'nı 180 Bin Kişi Ziyaret Etti
Bolu'nun Yedigöller Milli Parkı, ekim ve kasım ayları boyunca doğaseverlerden yoğun ilgi gördü. Sonbahar döneminde 180 bin kişi tarafından ziyaret edilen parkın, 11 aylık toplam ziyaretçi sayısı ise 306 bine ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel