Yedigöllerde ormanda gezen geyikler kamerada

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı'nda ormanda ağaçlar arasında dolaşıp uzaklaşan 2 geyik cep telefonuyla görüntülendi.

Bolu'da yılın her mevsimi tatilcilerin akın ettiği Yedigöller Milli Parkı farklı yaban hayvanlarını da bünyesinde barındırıyor. Yedigöller yaban hayatı geliştirme sahasının bulunduğu milli parkta ormanda 2 geyiğin ağaçlar arasında dolaşıp bir süre sonra hızla uzaklaştığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.