Yedigöllerde ormanda gezen geyikler kamerada
Bolu'nun Yedigöller Milli Parkı'nda vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen iki geyiğin ağaçlar arasında dolaşması dikkat çekti.
BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı'nda ormanda ağaçlar arasında dolaşıp uzaklaşan 2 geyik cep telefonuyla görüntülendi.
Bolu'da yılın her mevsimi tatilcilerin akın ettiği Yedigöller Milli Parkı farklı yaban hayvanlarını da bünyesinde barındırıyor. Yedigöller yaban hayatı geliştirme sahasının bulunduğu milli parkta ormanda 2 geyiğin ağaçlar arasında dolaşıp bir süre sonra hızla uzaklaştığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel