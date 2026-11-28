Yedigöller'e geziye giden araçtakilere ulaşıldığını Bakan Göktaş duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden araçtaki çocuklar ve personelle irtibat kurulduğunu Bakan Göktaş duyurdu. Göktaş, söz konusu çocukların ve personelin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Bakan Göktaş, Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden araçtaki çocuklara ve personele ulaşıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Kaynak: AA