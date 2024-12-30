Üye Girişi
Haberler
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
CHP'li Karatepe'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Güney Kore'de, 179 kişinin öldüğü uçak son 48 saatte 13 sefer yapmış
Bugüne kadar kaza yapmamasına şaşmalı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı

Yedi Başak Derneği'nden Gazze İçin 10 Bin Çadır Kampanyası

Yedi Başak Derneği'nden Gazze İçin 10 Bin Çadır Kampanyası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazze'de soğuktan etkilenen ve çadırlarda yaşayan insanlara yardımcı olmak amacıyla 'Bir çadır bin umut' sloganıyla 10 bin çadır kampanyası başlattı. Dernek Başkanı Mustafa Bulut, Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkat çekerek soğuktan donarak ölen bebeklerin sayısının arttığını belirtti.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazze için "Bir çadır bin umut" sloganıyla 10 bin çadır kampanyası başlattı.

Kentte bir otelde basın toplantısı düzenleyen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, İsrail'in bir yıldan fazla zamandır Gazze'de insanlık suçu işlediğini söyledi.

Dernek olarak her zaman mazlum Gazze halkının yanında olduklarını belirten Bulut, 2 milyondan fazla insanın Gazze'de çadırlarda yaşadığını aktardı.

Gazzeli çocukların donarak hayatını kaybettiğine dikkati çeken Bulut, şunları kaydetti:

"Bu çadırlar zamanın ve hava şartlarının etkisi ile artık kullanılamaz hale gelmiştir. Maalesef 135 bin çadırdan 110 bin çadır barınma ve koruma özelliğini yitirmiştir. Bu çadırların yüzde 81'i deforme olmuştur. Soğuk, Gazze için sadece bir doğa olayı değil aynı zamanda ölüm sebebi de oldu. Son bir haftada Sıla bebeğin de içinde olduğu 5 bebek barınacağı sıcak bir yuvaları olmadığı için soğuktan donarak öldü. Biz yaşarken onlar donarak öldü. Duyarlı ve vicdanlı fertler olarak bizler bu faciaya duyarsız kalmamalıyız ve bu acıdan sorumlu olduğumuzu bilmeliyiz. Başka Sıla bebekler soğukta donmasın diye harekete geçen çırpınan insanları da yazacak. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Gazze'de soğuktan donarak ölen Sıla bebek adına başka bebekler ölmesin diyerek Rim'in dedesi Halid amca anısına Gazze'de 10 bin adet çadır kampanyası başlattı. Herkesi bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel
img

Kritik kurumun başına getirildi! Suriye'de üst düzey atama
img

Zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
img

İstanbul için tarih netleşti! Kar yerden 15 gün boyunca kalkmayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Arda Güler oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi
Arda oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi
Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek
"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
Yurt dışına kaçan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Yurt dışına kaçan Batuhan için kırmızı bülten çıkarıldı
Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor
Ünlü türkücünün kazandığı parayı yatırdığı yer hayli enteresan

Son Dakika Haberleri

Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir CANLI izle! 30 Aralık Uzak Şehir, 8. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Pazartesi hangi diziler var? 30 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Aile Şerefi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Şerefi filmi ne zaman, nerede çekildi? Batuhan Karadeniz nerede? Batuhan Karadeniz kırmızı bültenle aranıyor mu? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 30-31 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Aralık Gölbaşı, Çankaya, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi tarihte? 2024 MasterChef birincisi ne zaman belli olacak? İZSU İzmir su kesintisi! 30-31 Aralık Bornova, Karşıyaka, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Nurettin Açıkalın kimdir? Nurettin Açıkalın kaç yaşında, nereli? Mecidiyeköy, Şişli yangın söndü mü, mahsur kalan işçiler kurtarıldı mı SON DAKİKA!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.