YDK toplantısı Özgür Özel'in katılımıyla YENİ Parti Genel Merkezi'nde açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısının açılışı, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla partinin genel merkezinde yapıldı. Özel, YENİ Parti Genel Merkezi'ndeki YDK toplantısının açılışında yer aldı.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenen Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısının açılışına katıldı.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısının açılışına katıldı.
Kaynak: ANKA